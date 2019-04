Willeke Dost-speurder Jan Huzen gearresteerd

Er was één agent om Huzen op te halen. Die ging zonder morren mee.Aanleiding is de aankondiging van Huzen dat hij op eigen initiatief wil gaan graven op het terrein waarvan hij denkt dat Willeke Dost er begraven ligt. Hij wil zoeken op het terrein achter de boerderij waar Willeke Dost woonde ten tijde van haar verdwijning, in 1992. Eerdere zoekacties van de politie zijn volgens Huzen niet goed uitgevoerd.De politie liet gisteren al weten dat er overleg was met het Openbaar Ministerie over een mogelijke actie tegen Huzen.Huzen vindt al tijden dat politie en justitie te weinig doen met de informatie die hij hen geeft. Begin deze maand had hij een gesprek met burgemeester De Groot van de gemeente De Wolden. Later sprak Huzen met de officier van justitie die bij het onderzoek betrokken is.Politie en Justitie zochten twee keer eerder in het weiland, maar zonder succes. Ze zien een nieuwe graafactie niet zitten, zolang er geen nieuwe informatie is in de zaak. In de grondradarbeelden zien ze geen nieuwe aanleiding.Op Facebook schreef Huzen vanmorgen al dat het Openbaar Ministerie een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Hij kon zich voor tien uur vanmorgen vrijwillig melden, anders zou hij worden opgepakt. Daar heeft Huzen het op aan laten komen.