Zonder honger naar bed: kliekjes niet meer naar de kliko in Hoogeveen

Niet iedereen kan elke avond een maaltijd op tafel zetten. Om deze mensen niet met een lege maag naar bed te laten gaan, heeft Daniëlle ten Caat de Facebookpagina ‘Zonder honger naar bed Hoogeveen eo’ opgericht. Mensen die na de maaltijd nog wat over hebben kunnen in de groep in contact komen met mensen die dat juist niet hebben.

De eerste versie van dit initiatief werd in 2017 in Terneuzen al opgericht. Sindsdien zijn daar meer initiatieven bij gekomen. Vanaf begin 2019 kunnen mensen in gemeente Hoogeveen ook gebruikmaken van een Facebookpagina om toch aan een maaltijd te komen. Het animo voor de pagina is groot. Zowel mensen die maaltijden aanbieden als mensen die een maaltijd nodig hebben maakt er gebruik van. “Ik heb nu een groep van 230 leden”, zegt Ten Caat. “Er komt elke dag wel wat bij.”Zelf heeft Ten Caat ook te maken gehad met financiële problemen door haar studie. “Ik merkte dat mensen gewoon eten weggooien. Daar wilde ik iets mee doen.” De eerste versie van haar Facebookgroep deed het niet zo goed. Pas toen ze de naam veranderde in ‘Zonder honger naar bed’ begon het initiatief wat te lopen.De Facebookpagina werkt als volgt: “Mensen die wat over hebben van de maaltijd plaatsen dat op Facebook. Bijvoorbeeld een pakje drinken, daar maken ze een foto van. Die komt op Facebook terecht. Daar wordt bij gezet waar dit te halen is en daar kunnen mensen op reageren.”Ten Caat vindt het zonde wanneer kliekjes pardoes in de vuilnisbak terecht komen. “Er wordt volgens mij tegenwoordig niet heel veel in de diepvries gezet. Veel mensen denken vaak na één dag; het gaat weg. Maar eigenlijk kun je andere mensen heel blij maken met die restjes.”