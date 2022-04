Drie jaar cel voor drugs inpakken voor Duitse markt

Twee mannen van 26 jaar uit Emmen moeten voor handel in drugs naar het buitenland een celstraf van drie jaar uitzitten. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een celstraf van vijftien maanden. De rechtbank is op gelijke lijn gaat zitten met eerdere opgelegde straffen in vergelijkbare zaken, waardoor de staf aanzienlijk hoger uitpakte.

De mannen werden op 28 oktober 2018 in een woning aan de Spehornerbrink in Emmen betrapt op het inpakken van 61 kilo harddrugs. De agenten vonden ook verpakkingsmaterialen, Duitse postzegels en chatberichten waaruit bleek dat de drugs voor de Duitse markt was bestemd. De inpakkers kwamen in beeld door een onderzoek in Oost-Nederland. Door middel van tapgesprekken en observaties ontdekten de agenten dat de drugs in een woning in Emmen werd verpakt en verstuurd.