Op Tjak: Op je 26ste nog spelen met stiften

We maken vandaag kennis met de Hoogeveense stiftkunstenaar Daniël Sloots. Daniël is sinds zijn achttiende bezig met de stiften, iets wat ooit op een camping begon. Schilderen op een doek noemt hij saai, het pimpen van allerlei attributen geeft hem des te meer uitdaging. Zijn droom is om fulltime als kunstenaar bezig te kunnen zijn, liefst in een eigen atelier.