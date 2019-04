OM over ontvoeringszaak zoon Henk Kuipers: Italiaanse praktijken in Emmen

Een 21-jarige medeverdachte uit Groningen hoorde dezelfde straf eisen.In oktober en november 2017 werden twee mannen in Emmen volgens het OM gedwongen bij de zoon van Kuipers in de auto te stappen. Daarna werden ze meegenomen naar een afgelegen plek bij een industrieterrein, waar ze werden geschopt en geslagen.Officier van justitie Henk Mous gebruikte grote woorden in zijn strafeis. Hij sprak over ‘Italiaanse praktijken in Emmen’, refererend aan de maffia. “Het was onrustig in Emmen in 2017. Het leek of een groepje jongeren een greep wilde doen naar de macht. Een van de slachtoffers verklaarde dat het leek of de mannen dachten dat ze drugsbaron Pablo Escobar waren.”Volgens Mous was sprake van vrijheidsberovingen en mishandelingen met voorbedachte rade. “Oftewel: de mannen handelden met een vooropgezet plan.” Van het ene slachtoffer moesten de verdachten nog geld krijgen, naar aanleiding van een drugsdeal, vermoedt de officier. Kuipers en de medeverdachte ontkenden dat ze iets met drugs te maken hadden.Kuipers junior was op dat moment lid van motorclub No Surrender. Inmiddels is hij dat niet meer. Hij heeft de misdrijven, net als zijn medeverdachte, ontkend. De twee slachtoffers stapten in november samen naar de politie. De verdediging denkt dat de mannen, samen met twee vrienden, het verhaal verzonnen hebben. Het zou een opzetje zijn om de verdachten te laten oppakken. Daar is volgens de officier geen bewijs voor gevonden.Na vier maanden voorarrest kwamen Kuipers en de 21-jarige medeverdachte vrij. Omdat ze nu hun leven hebben gebeterd, vindt de aanklager niet dat ze weer de cel in moeten. Daarom eiste hij het grootste deel van de celstraf voorwaardelijk, als waarschuwing.Volgens de verdachten wilden ze het ene slachtoffer spreken over het beschieten van de voordeur van de 21-jarige Groninger. Die woonde destijds in de wijk Emmermeer, waar zijn voordeur op 7 november 2017 werd beschoten. Het slachtoffer van de eerste ontvoering zou hier meer van weten en bovendien bevriend zijn met de schutter, stelden de verdachten. In de nacht van 16 op 17 november kwamen ze hem in Emmen tegen. “Eerst ontstond een verhitte discussie. Het was midden in de nacht en we stonden in een woonwijk, daarom hebben we besloten op een rustiger plek verder te praten”, aldus Kuipers junior.Volgens hem is er ook alleen maar gepraat. Het slachtoffer verklaarde dat hij onder bedreiging van een mes moest instappen en nog een kopstoot kreeg van de medeverdachte. Op het industrieterrein kreeg hij vele klappen tot hij in elkaar zakte, vertelde hij bij de politie. Het andere slachtoffer, dat in oktober zou zijn ontvoerd, had een vergelijkbaar verhaal. Maar volgens de verdachten hebben ze ook met hem alleen gepraat.De advocaten van de mannen vroegen vrijspraak. Volgens hen gaat de officier van justitie veel te ver met zijn aantijgingen en zijn de verklaringen die de slachtoffers en hun vrienden aflegden, niet betrouwbaar. Voor een derde verdachte, een 19-jarige Emmenaar die betrokken zou zijn geweest bij de ontvoering in november, vroeg de aanklager zelf vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs.Uitspraak: 16 april.