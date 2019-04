Arrestatie amateurspeurder Huzen verandert in social mediacircus

Huzen zoekt al jaren naar Willeke Dost. Het meisje uit Koekange werd op 15 januari 1992 op 15-jarige leeftijd als vermist opgegeven. Nooit is het mysterie opgelost. Nu een nieuwe getuige zich heeft gemeld, wil hij met geestverwanten gaan graven in een weiland aan de Koekangerdwarsdijk, achter de boerderij van haar pleegouders. Opnieuw. Een eerdere graafactie, in samenwerking met de politie, leverde niets op.Het dreigen met een nieuwe graafactie is tegen het zere been van het Openbaar Ministerie en de politie. Gisteren kondigen beide partijen aan onderzoek te doen naar de oproepen van Huzen om te gaan graven. Vanochtend geeft de officier van justitie een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege opruiing. De amateurspeurder mag zichzelf melden bij de politie. Zo niet, dan zou hij worden gearresteerd, zo meldt hij zelf op Facebook.Opmerkelijk is de reactie van de politie. Na de melding van Huzen, bevestigen zij op Twitter dat ze de amateurspeurder willen oppakken. “De maat is nu vol”, schrijft de politie. “Wij vinden het zonder twijfel belangrijk dat mensen de politie helpen. Dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent ook dat mensen zich aan de regels moeten houden.”De politie maakt zich niet populair met hun aankondiging van de arrestatie op Twitter. Tientallen mensen spuwen hun gal. Er is onbegrip dat iemand die helpt bij het zoeken naar de vermiste Willeke Dost wordt opgepakt. Anderen vinden het onacceptabel dat de politie Jan Huzen bij naam noemen op social media.Huzen zelf blijft rustig onder de dreiging van een arrestatie. Hij hoopt in eerste instantie dat zijn kleindochter niet hoeft te zien hoe hij wordt afgevoerd door de politie. Kort daarna geeft hij aan nog even te genieten van zijn vrijheid.Rond 12.40 uur verschijnt een politieagent bij een weiland even buiten Ter Apel waar Huzen aan het werk is. De agent spreekt Huzen aan, waarna de amateurspeurder volledig meewerkt aan zijn arrestatie. Hij loopt mee naar de politieauto en stapt in.Aan het begin van de avond werd Huzen weer op vrije voeten gesteld