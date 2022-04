Staatssecretaris: 'Fouten bij afvalwaterinjectie Twente niet herhalen in Drenthe'

Staatssecretaris Hans Vijlbrief komt eind deze maand naar het oude dorpshuis van Schoonebeek om te praten over het injecteren van afvalwater. Tijdens een debat in de Tweede Kamer herhaalt hij dat hij die injecties per 1 januari naar Schoonebeek wil verplaatsen.

Sandra Beckerman (SP) is benieuwd of Drenthe wel wat te zeggen heeft over die verplaatsing. Ze komt met een voorstel om Drenthe hierover het zeggenschap te geven. De staatssecretaris reageert dat Drenthe dat wel degelijk heeft, maar de staatssecretaris uiteindelijk zelf de vergunning afgeeft. Hij zegt de geluiden uit Drenthe "uiterst serieus" te nemen.

Werkzaamheden in Twente liggen stil

De afvalwaterinjecties gebeuren momenteel nog in Twente. Op papier dan, want de injecties liggen al een tijd stil. Wegens technische redenen, geeft de staatssecretaris aan. Het is nog maar de vraag of het ooit weer wordt opgestart in Twente. Het Staatstoezicht op de Mijnen doet momenteel onderzoek naar de gebreken.

Maar, zo zegt Vijlbrief, als het in Drenthe wordt opgestart, moet dat wel via een schoner proces. "Begin 2024 moet de NAM (verantwoordelijk voor het injecteren van het afvalwater, red.) overgaan op een circulair proces." Dat circulaire proces betekent dat er geen spul de grond ingestopt wordt, wat er nog niet zat.

'Niet de fouten herhalen'

"In Drenthe moeten we de fouten van Twente niet gaan herhalen", zegt hij. "Wat fout was in Twente is dat het op een vrij grote afstand van Schoonebeek gebeurt. Afvalwater wordt over een lange afstand vervoerd. Daardoor worden er relatief veel vieze stoffen toegevoegd in het afvalwater. Die zijn nodig omdat anders de buizen beschadigen. Als je dat dicht bij Schoonebeek doet, hoef je die stoffen niet toe te voegen." Volgens de staatssecretaris zou daarmee al een grote zorg rondom de veiligheid en gezondheid weggenomen kunnen worden.

Daarnaast had Vijlbrief het over de communicatie vanuit de NAM. Vijlbrief zegt dat hij niet zo blij was met de aankondiging van de NAM eerder om de injecties naar Drenthe te verplaatsen , zonder dat eerst aan de provincie te melden.

Moeizame dans

De verplaatsing van Twente naar Drenthe noemt hij een 'moeizame dans'. "Enerzijds wil je Twente helpen, anderzijds moet je Drenthe geen nieuw leed aandoen." De staatssecretaris vindt het logischer om het afval te verwerken waar de winning van olie plaatsvindt.