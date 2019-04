'Emmen en Meppen komen door verdubbeling dichter bij elkaar te liggen'

Het gaat in totaal om een stuk asfalt van zo'n elf kilometer. De vergunning voor de verdubbeling wordt uiterlijk begin 2020 verwacht. Een jaar later kan met de aanleg worden begonnen, denkt Dieter Barlage van de organisatie Pro-E233.De verdubbeling is volgens Barlage niet alleen belangrijk voor onze Oosterburen, maar ook voor Zuidoost-Drenthe. De weg sluit rechtstreeks aan op de toegangsweg naar de Eurohafen Haren-Meppen aan de rivier de Eems, waar grote schepen kunnen aanleggen."Ik kan alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met deze duidelijkheid. Het lijkt nu echt op te schieten met de verdubbeling van de voor onze regio zo belangrijke E233 richting Bremen-Hamburg. Het kan echt ons niet snel genoeg gaan", zegt Herman Idema, directeur van bedrijvenorganisatie VPB-Emmen.De totale verdubbeling van het ruim 84 kilometer lange stuk E233 dat tot voorbij Cloppenburg nog een tweebaansweg is, gebeurt in acht stukken en gaat naar verwachting duren tot 2031. De geschatte kosten van het hele project bedragen zo’n kleine 800 miljoen euro.