Vivianne Miedema trefzeker in oefeninterland tegen Zuid-Afrika

VOETBAL - Vivianne Miedema kan weer een goal bijschrijven als international van Oranje. De Hoogeveense scoorde in de oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika.

De wedstrijd eindigde in een 5-1 uitslag, in het voordeel van de Oranjevrouwen. Miedema tekende voor de derde goal aan Nederlandse kant.

De wedstrijd kwam in de plaats van het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland. Die interland kon niet doorgaan omdat de KNVB niet wil spelen tegen elftallen uit Rusland of Wit-Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.