Erik Knegt probeert taboe littekens te doorbreken

"Wees trots op je littekens", zegt Erik Knegt. De Emmenaar is op zijn zesde onder een grasmaaier terechtgekomen. "Het was kantje boord. Het blad van de grasmaaier stopte bij mijn sleutelbeen. Als hij één seconde langer was doorgegaan was ik maar 6 jaar geworden", zo vertelt de Emmenaar.Hij exposeert vanaf vandaag in het Rensenpark. Er hangen ongeveer tien foto's waarop de littekens van Knegt te zien zijn. "Ik heb wonden op mijn lichaam, maar ook op mijn handen", zegt Knegt. Op de foto's is zijn ontblote torso te zien.Op een paar foto's laat hij zijn handen zien. "Op een van mijn handen heb ik een teen van mijn voet. Op die manier kan ik dingen vastpakken. Ik was de tweede in Nederland die deze operatie heeft ondergaan."Met de expositie hoopt Knegt lotgenoten te inspireren. "Mensen die littekens hebben moeten ze niet verbergen. Ze moeten er open over zijn. Het is nou eenmaal zo. Het zijn dingen die zo gebeuren in het leven. Hoe dom het achteraf ook is."De expositie is ongeveer acht weken te zien in het Rensenpark. Later hoopt Knegt ook te kunnen exposeren in het UMCG, de plek waar hij twaalf jaar lang heeft moeten langskomen.