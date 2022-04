De Zuidlaarder Voorjaarsmarkt is terug met méér paarden dan in 2019

Na twee jaar uitval door corona maakte de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt vanochtend vroeg zijn langverwachte comeback. De markt, waar dit jaar 184 paarden, ezels en pony's te verhandelen vielen, trok veel bekijks uit binnen- en buitenland.

Marktmeester Jaap Mellema was dan ook tevreden. "Het zonnetje schijnt dapper en we hebben meer paarden dan in 2019. Toen waren het er 169, nu zo'n twintig meer. Dat valt zeker niet tegen.

Mengelmoes

De paardenmarkten in Zuidlaren zijn een welbekende traditie, met de markt in het najaar als hoogtepunt. Toch kan ook 'kleintje Zuidlaardermarkt' op veel bezoekers rekenen. Op de markt viel een mengelmoes van Nederlands, Duits en Fries te horen. Ook Fransozen en Italianen lieten de markt niet schieten.

Hendrik Bakker is één van de handelaren die zijn slag probeert te slaan in Zuidlaren. Op het moment van spreken is de opbrengst nog niet om over naar huis te schrijven. "Zuidlaren is altijd een leuke markt, maar de opkomst valt nog wat tegen." Bakker hoopt voor het sluiten van de paardenmarkt om 12 uur zijn drie shetlandpony's aan de man te kunnen brengen.

'Het enige wat je niet onder controle hebt'

Om 10 uur startte ook de warenmarkt in het dorp, al konden de meeste marktkooplui voor die tijd al op klandizie rekenen. Zo ook Frits Veurink uit Nijverdal. Hij staat al voor de zevende keer met zijn opmerkelijke handelswaar in Zuidlaren. "Ik verkoop afgekeurde klompen die zijn omgetoverd tot bieropeners", vertelt hij. Op de klompen prijken onder meer de logo's van voetbalclubs, ludieke spreuken en afbeeldingen van sporters als Max Verstappen en Valentino Rossi.

Het weer zit mee en dat merkt Veurink meteen. "Het is het enige wat je niet onder controle hebt, maar het lijkt prachtig. De sfeer is ook altijd goed in Zuidlaren."

Bijzonder

Terwijl de paarden worden opgeruimd, maakt Zuidlaren zich op voor het vervolg van de warenmarkt met allerlei leuke activiteiten voor de jeugd. Zo is er een pannakooi en kan er met pijl en boog worden geschoten.