Zuidlaarder Voorjaarsmarkt maakt langverwachte comeback

Na twee jaar uitval door corona maakte de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt vanochtend vroeg zijn langverwachte comeback. Deze markt valt te beschouwen als een 'kleintje Zuidlaardermarkt' en vormt de aftrap voor paardenmarkten in Noord-Nederland.

In 2019 werden 169 dieren aangevoerd en voor dit jaar lijkt datzelfde aantal te worden geëvenaard. Vanuit het buitenland bestaat er ook veel belangstelling. Tussen het handjeklap door viel dan ook regelmatig een woordje Duits.

Tijdens de voorjaarsmarkt worden er niet alleen paarden verhandeld, maar is er ook een warenmarkt. In de middag zijn er nog activiteiten voor kinderen, zoals een pannakooitoernooi en schieten met pijl en boog. Vanwege alle versoepelingen is er van coronamaatregelen geen sprake meer.