Eindelijk de schop weer de grond in op Het Vledder

De plannen waren in 2006 groots, maar de economische crisis gooide roet in het eten. Hoewel er mondjesmaat woningen werden gebouwd bleef Het vledder grotendeels een open vlakte. Vorig jaar kwamen alle ontwikkelpartijen en de gemeente tot een oplossing : ieder neemt een deel van het miljoenenverlies en er wordt verder gebouwd. Maar dit keer alleen huizen en een tweede supermarkt.In het grote gebied aan de rand van de binnenstad stonden vroeger de Gasfabriek en de Markthallen. De hallen waren bekend van de grootste biggenmarkt van Nederland, de vogeltjesmarkt en het concours hippique. Na de glorietijd van de Markthallen veranderde Het Vledder langzaam in een rotte kies.De gemeente Meppel sloot al in 2006 een overeenkomst met VOF Het Vledder. De onderneming zou het gebied herontwikkelen. Het plan was hoogwaardige stedelijke ontwikkeling, horeca, een bioscoop, een groot plein, drie supermarkten, een parkeergarage en woningbouw. Het moest het paradepaardje van de stad worden.De ontwikkeling van het gebied verliep vanaf het begin stroef. Volgens oorspronkelijke afspraken zou alles er in 2011 staan. Maar door de economische crisis kwam er de klad in. Om het gebied toch tot ontwikkeling te kunnen brengen, zijn de afspraken met de ontwikkelaar meerdere malen aangepast. De bios kwam er niet, er was geen geld om de parkeergarage te bouwen en de twee nieuwe supermarkten haakten af. Ondertussen kwamen er al wel woningen. De gemeente raakte de regie over de ontwikkeling van Het Vledder kwijt. Via bemiddeling is er een ultieme poging gedaan om de boel toch vlot te trekken.In totaal kunnen er nu nog vijftig woningen en appartementen worden gebouwd. Tussen de bestaande Jumbo en de monumentale Gasfabriek is er ruimte voor maximaal 24 woningen waarvan twaalf als zorgwoning worden gebouwd. De bouw begint dit jaar nog. Langs de Gasgracht komen duurdere koopwoningen, die zijn eind 2020 klaar.Ook mag er nog één supermarkt bij komen. De Lidl is inmiddels bezig met nieuwbouw op Het Vledder, maar als die winkel begin 2020 open gaat, zal het bedrijf de vestiging in de binnenstad moeten sluiten. Dat is de deal. Jumbo heeft al een vestiging op Het Vledder en dat blijft zo. Parkeren zal bovengronds moeten.Het verlies voor de gemeente Meppel is door het debacle met Het Vledder inmiddels opgelopen tot ruim zes miljoen miljoen euro. Eind volgend jaar moet het gebied klaar zijn.