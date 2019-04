Parkeren bij kerk Borger verboden: 'Het was een rommeltje'

De borden zijn opgehangen, maar toch staat het plein nog vol met auto's. Er wordt namelijk niet meteen gehandhaafd. "We gaan mensen eerst informeren", zegt wethouder Nynke Houwing. Daarna wordt er gewaarschuwd en in een later stadium worden de boetes uitgedeeld.De auto's op het plein waren voor sommigen een doorn in het oog. Automobilisten kunnen met een parkeerschijf parkeren in de blauwe zone. Daar geldt een maximale parkeerduur van twee uur. "Voor de rest is men aangewezen op de grotere, openbare parkeerterreinen", zegt Houwing.De gemeente heeft een nieuw parkeerregime 'omdat het eigenlijk een rommeltje was'. "We hebben er op deze manier wat duidelijkheid in gebracht." Auto's op het plein bij de kerk zijn toegestaan als er een ontheffing is gegeven, zoals bij trouwgelegenheden of een uitvaart.Bij de ondernemersvereniging zijn zorgen over de parkeerdruk in het dorp. "Als je zoiets doet, moeten er wel alternatieven op andere plekken zijn", zegt voorzitter Arie Deuring. "En dat is er wat ons betreft iets te weinig. Bij de Borgerhof bijvoorbeeld staat het altijd vol."Houwing benadrukt dat er na de zomer een evaluatie komt en er indien nodig aanpassingen worden gedaan. "Het is altijd spannend of er genoeg plek is. En zeker ook dit komende seizoen, als Mammoet naar Buinen komt. We gaan dat nauwlettend in de gaten houden en mogelijk incidenteel anticiperen."