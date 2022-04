Wat vind jij: Ik heb geldzorgen door de hoge inflatie

Door de hoge kosten voor energie en duurdere boodschappen vragen meer mensen om hulp bij Geldfit. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen met zorgen over schulden te helpen.

Mede door de oorlog in Oekraïne is energie duurder geworden. De rekening voor gas, elektriciteit en stadswarmte is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in maart ruim verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Maar bijvoorbeeld groenten kostten ook een tiende meer dan een jaar eerder.