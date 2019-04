Rekenen op het schoolplein: 'Buiten hoef je niet met boeken te werken'

Het doel van de Nationale Buitenlesdag is om de leerlingen tijdens rekenen of taal ook te laten bewegen. Op OBS De Posthoorn in Pesse wordt er buiten rekenen gegeven. "Lekker genieten van de warmte", zegt Kani uit de groep 5/6. "Je kan je een beetje uitleven, zoals schreeuwen en voetballen. Dat kan en mag binnen niet."Leerkracht Joost Wolting zegt vaker met de klas naar buiten te gaan. "Om bijvoorbeeld dingen op te meten." Vandaag worden onder meer de rekentafels erin gestampt door leerlingen hinkel-routes te laten tekenen. "We hebben vandaag een mooi klein clubje en het is lekker weer. We hebben de kriebels weer in de buik. Je ziet dat de groepsvorming hiermee wordt gestimuleerd en de frisse lucht is belangrijk om goed te leren."Sieb vindt de buitenlesdag erg leuk. "Binnen zitten we op de tablets en hier kan je gewoon vrij staan waar je wil. Dat is wel leuk." Zijn klasgenoot Hugo vult aan: "Ik vind buiten ook leuker. Hier kun je rennen en binnen moet je met boeken werken. Buiten hoeft dat niet."Aan het einde van de middag is een groot gedeelte van het schoolplein voorzien van schoolkrijt. De vraag is alleen voor hoe lang. Er is namelijk regen op komst. Voor de kinderen maakt dat niet uit: die zijn allang vrij.