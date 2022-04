Meer horeca Raadhuisplein Emmen: drie nieuwe zaken in de pijplijn

Het Raadhuisplein in Emmen begint steeds meer een horecaplein te worden. Sinds de oplevering in 2015 schieten de zaken als paddenstoelen uit de grond. Binnenkort komt daar mee bij.

Een kleine zeven jaar geleden werd het Raadhuisplein opgeleverd. Een nieuw stukje Emmen dat kon rekenen op de goedkeuring van veel inwoners. Het groen, de banken, de speeltoestellen en de waterpartijen maakten het voor Emmenaren een heerlijk plekje om te flaneren of om zich te vermaken.

Slechts een probleempje: lekker op een terrasje zitten was zo goed als onmogelijk. Op het inmiddels verdwenen loungecafé Lounge 13 na, bevond zich totaal geen horeca rondom het plein. Ondernemers hadden dit ook door en in een razend tempo schoten de zaken uit de grond. Eerst openden het theatercafé van het Atlas Theater en Café Plein de deuren in 2016.

Al snel volgden Karakter (nu Thijs & Co), Limbo, Tranquilo, De Beren en ByZoo. De oostwand van het plein vormde ooit de besloten grens met winkelcentrum De Weiert. Vandaag de dag biedt het een vrolijker aanblik met rijen tafels, stoelen en zonneschermen, kortom, gezelligheid.

De Fuif

Inmiddels zitten er drie plannen voor nieuwe horecazaken in de pijplijn. Het meest vergevorderd zijn de plannen voor feestcafé De Fuif, dat op de plek komt van lingeriezaak Boobs & Bottoms.

Ondernemers Jeffrey Mol en Ruben Neehoff, uitbaters van cocktailbar Tranquilo en nachtclub Limbo, hopen deze of volgende maand open te gaan. De Fuif zou eigenlijk twee jaar geleden al van start zijn gegaan, als corona en de bijbehorende lockdowns geen roet in het eten hadden gegooid. De verbouwing is inmiddels in volle gang en het après-ski karakter is aan de buitenzijde al aardig zichtbaar door de hout tegen de buitengevel.

La Place

Iets verderop bevond zich de enige Drentse vestiging van restaurant La Place zich. Moederbedrijf Jumbo sloot in 2020 de deuren vanwege de coronacrisis en die gingen vervolgens nooit meer open. Inmiddels staan er een aantal containers voor de deur en wordt er stevig geklust.

Jun Hu, die samen met zijn broer Anton Wereldrestaurant Puur aan de Westerstraat bestiert, strijkt hier neer voor nieuwe horeca. Een openingsdatum is nog niet bekend gemaakt. In de zaak zelf wordt inmiddels stevig geklust.

Belastingflat

Het plan dat nog het meest in de kinderschoenen staat is dat voor de begane grond van het voormalige belastingkantoor. Het is de bedoeling dat ook hier horeca komt. Volgens projectontwikkelaar Jorgen Kruit van vastgoedbedrijf en pandeigenaar Saxum & Firmum lopen er serieuze gesprekken met een partij. Wie dat is wil Kruit voorlopig nog niet zeggen. Volgens hem gaat het om een 'vernieuwend concept' en is het in ieder geval niet de bedoeling dat er nachthoreca komt.