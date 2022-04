Herinrichting sportpark De Baete in Ruinen maakt weg vrij voor woningen

De ijsbaan blijft waar die is. De baan is al jaren een zorgenkindje, afgelopen winter was er het nodige lapwerk nodig om hem enigszins te kunnen gebruiken. Het plan is om een verharde ijsbaan van asfalt of beton aan te leggen. "Met behulp van verneveling of sproeien kan dan reeds na één of twee nachten vorst geschaatst worden." Het rondje moet 333 meter worden, zodat er marathons geschaatst kunnen worden. De rest van het jaar kan de baan gebruikt worden door skeeleraars of als uitbreiding van het evenemententerrein.