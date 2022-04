Djammen: een dappere keuze van May & June

Zij heeft haar baan als pedagogisch medewerker opgezegd. "We hebben al wel wat optredens staan", vertelt Yora. "Dat geeft ons dan ook wel wat zekerheid." De dames verheugen zich op de vrijheid om een zomer lang naar hartenlust muziek te kunnen maken. Het opgeven van hun banen valt ook mooi samen met het album wat in de maak is.

Sinds de vorige keer dat ze bij Djammen waren, toen nog op zolder, hebben de dames hun oeuvre uitgebreid. "We zijn verder gaan schrijven aan eigen liedjes", vertelt Anouk. "We zijn bij Simon Keizer geweest en die heeft ons eigenlijk een beetje een schop onder onze kont gegeven van: ga de studio in. Dat bleef een beetje bij ons als een idee, als een droom."

Na het bezoek aan Simon Keizer, van het duo Nick en Simon, ging er bij Yora en Anouk een knop om. "Als we het willen moeten we zelf die stap nemen, dus we zijn inmiddels naar de studio gegaan, om onze eigen nummers op te nemen", vertelt Anouk. "Ons eerste Nederlandse album", vult Yora haar aan. Een spannende eerste stap. "Je geeft iets heel persoonlijks straks cadeau en dat voelt ook wel kwetsbaar."

Het album moet uiteindelijk resulteren in een cd, maar een cd maken kost geld. "Er komt wel veel bij kijken", zegt Yora. "Meer dan we dachten." De zangeres is grafisch vormgever en gaat zelf het ontwerp voor het album maken, dus dat scheelt al in de kosten. "In ons hoofd is het eigenlijk al af, het moet alleen nog even gerealiseerd worden", lacht Anouk.