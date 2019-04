Borger-Odoorn blijft achter met aanpak laaggeletterdheid: 'Nu een andere koers'

"De bedoeling was om in 2020, na vier jaar, ongeveer 250 tot 300 mensen geholpen te hebben. Zo'n tien procent van de hele groep", zegt wethouder Albert Trip. "Dat zijn nu een kleine honderd mensen."In het nieuwe plan van de gemeente worden er meer verantwoordelijkheden bij de welzijnsorganisaties gelegd, die nadrukkelijk gevraagd worden om laaggeletterden op te zoeken. "Daar gaan we meer op inzetten. We gaan een iets andere koers varen."Borger-Odoorn werkte met een taalcoördinator die laaggeletterden in contact moest brengen met een vrijwilliger of door moest verwijzen naar bijvoorbeeld het Drenthe College voor een cursus. "Maar onze taalcoördinator kreeg eigenlijk te weinig mogelijkheden om dit goed te doen", legt Trip uit.Ook is het lastig om de laaggeletterden in kaart te krijgen. "Het zijn niet altijd mensen die zich uit zichzelf melden. Eerst moet je erkennen dat je laaggeletterd bent en dan ook nog eens de juiste hulp zoeken." Via welzijnsorganisaties hoopt de gemeente de groep beter in beeld te krijgen.Voor de aanpak wordt 30.000 euro uit het reïntegratiebudget gehaald. De gemeente wil vanaf volgend jaar structureel 40.000 euro vrijmaken voor de aanpak van laaggeletterdheid. "Want dat is iets van de lange termijn", aldus Trip.