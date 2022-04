Aanleg tweede spoor Emmen-Zuid zorgt voor minder reistijd

De aanleg van het tweede spoor op het treinstation van Emmen-Zuid is definitief afgerond. En dat betekent goed nieuws voor treinreizigers op het traject tussen Emmen en Zwolle. Door de extra spoorlijn van zeshonderd meter is de reiziger niet alleen een paar minuten sneller op locatie, maar profiteert hij ook van een betere dienstverlening en bereikbaarheid van Emmen.

In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan de spoorverdubbeling en deze week rijden de eerste treinen over het gloednieuwe spoor. De verdubbeling is onderdeel van het Spoorplan Noord-Nederland. Volgens Aldert Baas, woordvoeder van ProRail, is het tweede spoor een deel van een groot investeringsprogramma om de bereikbaarheid in het noorden van het land te verbeteren.