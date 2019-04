Scholekster verhuist naar de stad

De scholekster is steeds minder te zien in wad- en weidegebieden. De populatie gaat enorm achteruit. In de stad zijn juist vaker broedende scholeksters waargenomen. Via het project 'Scholekster op je dak' wordt opgeroepen waarnemingen te delen en de scholekster te helpen.

Bert Dijkstra uit Assen en Rinus Dillerop uit Veenhuizen doen al jaren onderzoek naar dit fenomeen. Uit het onderzoek van hen blijkt dat de scholekster in stedelijk gebied nieuwe broedgebieden ontdekt: op platte daken. Om de scholekster te beschermen en meer over het stadse leven van deze vogel te weten te komen is er een meerjarig onderzoeksproject gestart.Dit onderzoek wordt onder andere uitgevoerd door twee onderzoeksinstituten naar vogels: SOVON en NIOO. Ze vragen daarnaast de medewerking van iedereen in Nederland die een scholeksternest in de buurt heeft. Gegevens hierover kun je invullen op Scholekster op je dak . Het doel is ook om te ontdekken hoe mensen deze scholeksters kunnen helpen, zodat we wellicht deze vogelsoort kunnen behouden voor de toekomst.