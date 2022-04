Struikelstenen als blijvende herinnering aan slagersfamilie Valthermond

Een blijvende herinnering aan de familie Lezer. Dat zijn de vijf struikelstenen die vanochtend voor de voormalige woning van het Joodse slagersgezin aan het Zuiderdiep in Valthermond werden gelegd. Het gezin kwam om tijdens de Tweede Wereldoorlog na hun deportatie naar Midden-en Oost-Europa.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de stenen er twee jaar geleden al zouden komen. Door corona werd de legging uitgesteld. De stenen werden uitgereikt door de 90-jarige Steven Boels, inmiddels 90 jaar oud maar ooit de buurjongen van de familie. De opvolgende stenen kwamen uit handen van leerlingen van basisscholen De Aanloop en Rehoboth, burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn en Ria Meijer uit Stadskanaal.

De moeder van laatstgenoemde heeft nog als dienstmeid van de familie Lezer gewerkt. "Dit alles brengt mij dichter tot mijn moeder", vertelt ze. "Het was een plek waar ze het altijd veel over heeft gehad."

Het huis bevindt zich vlak naast Kerk 11 in Valthermond. De vijf struikelstenen werden geplaatst in het voetpad voor de woning.

Daniël Lezer woonde met zijn vrouw Hendelina Bloemendal en hun drie jonge kinderen aan het Zuiderdiep 506 in Valthermond naast de Nederlands Hervormde Kerk. Daniël (44) werd vermoord op 31 december 1944 in Midden-Europa. Zijn tweede vrouw Hendelina Bloemendal (34) en dochtertjes Jozefiena Elsien (7) en Telsiena Richel (6) en zoontje Jozef (3) op 15 oktober 1942 in Auschwitz.