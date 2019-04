Eis: zeven jaar cel voor hoofdverdachte Brabantse drugslabs in Noord-Nederland

Hoofdverdachte Johan (48) uit Den Bosch zou zeven jaar de cel in moeten. De officier van justitie omschreef de zaak als 'een onderzoek van de politie in Den Bosch dat hen bracht tot de verste uithoeken van Noord-Nederland'.Het proces over de tien mannen begon gisteren voor de rechtbank in Den Bosch. Ze hadden opslagplaatsen in Noord-Brabant en maakten de speed in Nieuw-Amsterdam. Dat waren ze ook van plan in Friesland in een schuur in Oudebildtzijl, maar de politie kon dat verhinderen.Drugslabs waren altijd zeldzaam in Noord-Nederland, maar het aantal neemt toe. Volgens de officier van justitie in Den Bosch is 'deze zaak het bewijs dat het werkgebied van Brabanders als het gaat om syndru-labs (synthetische drugslabs, red.) fors wordt en is uitgebreid. Vanuit Brabant werd letterlijk de andere kant van het land opgezocht (..)'.Het OM eiste vandaag naast de zeven jaar cel tegen hoofdverdachte Johan ook een boete van bijna 20.000 euro. Hij had een 'dagtaak' aan de drugsbende en trok aan de touwtjes, volgens de officier van justitie. Zo gaf hij bijvoorbeeld opdrachten aan anderen. De Bosschenaar had sleutels van opslagplaatsen in Den Bosch en omgeving. In zijn loodsen zijn grondstoffen en eindproducten gevonden. Ook maakte hij een bouwtekening van een koelapparaat voor in een drugslab en is hij gezien bij het Friese lab.Tegen Luc (48) uit Rosmalen eiste de officier drie jaar cel. Hij had onder meer chemische stoffen in zijn bezit. Maar in het Noorden is hij niet gezien. De man is eerder veroordeeld voor synthetische drugs en kreeg vier jaar cel van het hof in Den Haag.Een centrale rol speelde ook zijn plaatsgenoot Frank (49). Tegen hem eiste het OM 36 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Deze Frank is in Friesland gezien bij het lab. Volgens het OM vormen Johan, Luc en Frank de kern van de misdaadorganisatie die ook drugs maakte.Het OM ziet Jos (57) uit Oirschot als vierde lid van de criminele organisatie, maar niet als producent. Jos was tekenaar en laste een ketel. In zijn werkplaats in Oirschot vond de politie de bouwtekening van de kookketel die in het Friese lab stond. Jos wordt een 'essentiële schakel' genoemd en hij was in het drugslab in Friesland. Daarom eiste de officier tegen hem 24 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.Tegen hulpjes uit Zaltbommel en Eindhoven werden straffen tussen de één en drie jaar onvoorwaardelijk geëist, ook met aanvullende voorwaardelijke straffen als stok achter de deur.De bewoner (30) van de Friese boerderij hoorde vijftien maanden tegen zich eisen, waarvan vijf voorwaardelijk. Het OM zegt dat hij vermoedde dat er iets illegaals gebeurde, maar dat hij er geen aandacht aan schonk. Volgens het huurcontract kreeg hij 500 euro per maand voor de schuur. 1.500 euro kreeg hij al vooruit betaald.De man die het huurcontract had gesloten, is nooit opgespoord. Hij had een Belgische identiteitskaart gebruikt die in januari 2016 door iemand is verloren.In de aanklacht van de officier van justitie werd ook meer bekendgemaakt over de drugslabs. Het Friese lab wordt omschreven als 'een zeer groot amfetaminelab in opbouw'. Er was een ruimte gemaakt voor de omzetting van grondstoffen in de speedgrondstof BMK. Ook was er een plek voor de productie van speed zelf.Er lag alleen al 4.000 liter zoutzuur en 800 liter formamide. Daarmee kon tussen de 5 miljoen en 7 miljoen euro aan speed worden gemaakt, rekent het OM voor.Over het lab in Nieuw-Amsterdam blijven er nog veel vragen onbeantwoord. De politie kwam dit drugslab op het spoor toen ze een van de verdachten volgde. Het was een vergelijkbaar amfetaminelab maar het was al wél in werking geweest. Zo lag er ruim 3.100 liter drugsafval.Volgens deskundigen is hier 'op (zeer) grote schaal' geproduceerd. Concrete opbrengsten worden niet genoemd, maar ook hier wordt gesuggereerd dat het om een miljoenenopbrengst ging. De sterkste link tussen de drugsbende en deze plek is een busje dat een van de Bossche verdachten naar Emmen reed, vervolgens werd overgenomen door twee anderen en toen de loods binnenreed in Nieuw-Amsterdam, waar kort daarna een lab werd ontdekt. Later zag het observatieteam dat busje in Brabant diverse bekende adressen van verdachten bezoeken.Ook in Drenthe was de loods verhuurd aan iemand die met de drugsbende te maken had. De politie heeft een naam gevonden maar die huurder kon niet worden opgespoord. Deze zaak is daarom omschreven als 'onopgehelderd'.De komende dagen volgen de pleidooien van de advocaten. De uitspraak is op 2 mei.