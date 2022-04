Gastvrij FC Dordrecht verwacht veel Emmen-supporters in thuisvakken

Hoeveel Emmenaren vrijdagavond plaatsnemen in de thuisvakken, is niet duidelijk. Maar dát er meer supporters dan de vierhonderd mensen voor het uitvak naar Dordrecht gaan, dat is wel zeker. "Ik vind het ook leuk dat Emmen zo'n belangrijke wedstrijd bij ons komt spelen. We hebben van oudsher ook altijd een goede band gehad met de club. Er is ook geen 'verleden' tussen de supportersgroepen", aldus Ouwerkerk.