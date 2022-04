Verdachte kofferbakmoord: 'Ralf bood me verdovende middelen aan'

De 'handel' die slachtoffer van de kofferbakmoord Ralf Meinema zou hebben aangeboden aan verdachte Hans O., was drugs. Dat zei de 43-jarige Emmenaar vanochtend in de rechtbank in Assen. Tot vandaag heeft O. alleen verklaard dat Meinema hem 'handel' aanbood, maar weigerde hij te zeggen wat.

Kort voordat Meinema op 31 maart 2017 dood in de kofferbak van zijn klassieke Mercedes die half in het Stieltjeskanaal hing, werd gevonden, ontmoette hij O. drie keer. "Ralf bood me verdovende middelen aan", aldus O. Hij weigerde tegen de rechters te zeggen of het om hard- of softdrugs ging. Hij wilde er eerder niks over zeggen vanwege zijn gezin en familie, verklaarde hij.

O. ontkent sinds zijn eerste arrestatie in 2018 dat hij iets met de dood van de 31-jarige Klazienavener te maken heeft. Hij werd destijds na een paar maanden vrijgelaten, maar zit inmiddels sinds het najaar van 2020 weer vast. "Ik heb Ralf Meinema niet van het leven beroofd. Ik heb contact met hem gehad, ben naar huis gegaan en op geen enkele manier betrokken bij dit verhaal", herhaalde O. nog maar eens na een lang verhoor door de voorzitter van de rechtbank.

Zijn stem begon erbij te trillen en hij werd hoorbaar emotioneel. "Een ander scenario is dat u het niet zelf heeft gedaan, maar het slachtoffer wel in de val heeft gelokt", reageerde rechtbankvoorzitter Elly Lähkamp. O., fel: "Niets. Ik heb hem niet gelokt, niet om het leven gebracht, niet in de kofferbak gegooid en niet weggebracht. Absoluut niet."

Drie ontmoetingen

Volgens O. kwam hij Meinema een dag of zes voor 31 maart 2017 tegen toen hij richting Weiteveen reed. Meinema zou naar hem hebben gezwaaid, zijn gekeerd en hem hebben gevraagd te stoppen. De twee kenden elkaar, onder meer van een vakantie in Italië uit het verleden.

Die dag zou Meinema de drugs hebben aangeboden. Volgens O. was hij niet geïnteresseerd, maar zei Meinema wel wat het moest kosten, gaf hij zijn telefoonnummer op een briefje en adviseerde hij hem een prepaid-telefoon te kopen als hij contact wilde opnemen. O. stelt dat hij daarna bij een kennis is gaan informeren naar de prijs van de drugs.

Daarna kocht hij een prepaid-telefoon, belde hij Meinema op 30 maart 2017 op met het doel met hem af te spreken. Dat gebeurde 's avonds bij een blauw hek in de natuur in de buurt van Erica. Een getuige zag daar de opvallende Mercedes en een motor staan. Volgens O. spraken hij en Meinema daar over de drugs en zei O. dat hij ze wilde zien. Dat zou later die avond gebeuren.

Telefoongegevens

Die avond zou hij Meinema in het winkelcentrum van zijn woonwijk Rietlanden weer hebben ontmoet, rond 22.20 uur en toen bleek dat hij de drugs niet bij zich had. O. werd naar eigen zeggen pissig en is naar zijn woonwagen een paar minuten verderop gelopen, terwijl Meinema wegreed. Rond 23.00 uur was hij naar eigen zeggen thuis en toen kwam ook zijn vrouw thuis en zijn ze gaan slapen.

Uit het politieonderzoek blijkt juist dat de twee rond 23.00 uur hebben gebeld en dat Meinema's telefoon op dat moment thuis in Klazienaveen was. Ook zocht hij op een oude telefoon de locatie van de afspraak in de wijk Rietlanden op, kort na 23.00 uur.

Ook is gebleken dat O.'s vrouw na elf uur nog helemaal niet thuis was, maar toen nog op het grote woonwagenkamp in Emmen zat. Volgens advocaat Nico Meijering heeft zijn cliënt juist gezegd dat het ging om elf uur, half twaalf en moeten de tijden wat ruimer worden geïnterpreteerd.

Veel belangstelling voor rechtszaak

Het eerste deel van de rechtszaak vond vanochtend plaats in een bomvolle zaal van de rechtbank. Er zijn veel nabestaanden van Meinema en ook is er veel pers aanwezig. O., met lange baard en zichtbaar vermagerd door de tijd in de gevangenis, zat het merendeel van de tijd wat weggedoken in zijn lichtblauwe hoodie. Het gaat slecht met hem, zei hij. Hij krijgt medicijnen om rustig te blijven. Op eerdere zittingen bleek al dat hij het zwaar heeft in de gevangenis.

Tijdens de zitting bleek dat in het onderzoek de afgelopen jaren 160 getuigen zijn gehoord en er ook veel anonieme tips en meldingen bij de politie zijn binnengekomen. Een groot deel ervan wijst in de richting van O.'s betrokkenheid. Behalve dat zijn DNA op de linkerbroekzak van Meinema is gevonden, meldde zich in 2018 een getuige bij het Openbaar Ministerie, die koste wat kost anoniem wilde blijven, in verband met gevaar.

Die getuige heeft verklaard dat hij of zij Hans O. uit zichzelf heeft horen zeggen dat hij Meinema heeft doodgeslagen met een wapen en dat het te maken had met drugshandel. Ook zou O. hebben gezegd dat hij de sporen zou hebben opgeruimd met hulp van zijn vrouw en familie en dat hij betrokken was bij het wegbrengen van het lichaam, waarbij Meinema's auto op de wal van het Stieltjeskanaal is blijven steken, wat niet de bedoeling was.