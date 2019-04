Politie rukt uit voor massale vechtpartij in Meppel

De politie in Meppel is vanmiddag uitgerukt na een melding van een grote vechtpartij bij het station. Maar bij aankomst bleek er weinig aan de hand.

Agenten vermoeden dat de vechtpartij vlak voor de politie arriveerde in de kiem is gesmoord.Zo'n vijftig jongeren hadden zich verzameld bij het station, toen de politie werd gewaarschuwd. Die kwam met vier auto's op het incident af. Agenten zijn in gesprek gegaan met de aanwezigen.