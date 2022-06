Melkwegpad ASTRON krijgt na 50 jaar metamorfose

De bordjes werden al eens overgeschilderd, de fluisterschotel voor een eindejaarsstunt al eens gejat, maar aan de route zelf is in de afgelopen vijftig jaar bijna niets veranderd. Tot nu, want Drenthe heeft een nieuw Melkwegpad.

Het Melkwegpad ligt naast Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen en op de route naar het voormalig kampterrein. Het hoort bij het bedrijf ASTRON dat ook over de radiotelescopen in het gebied gaat. Met de wandeling wordt de relatieve afstand tussen planeten en de zon weergeven. Eén stap staat in verhouding met 2,5 miljoen kilometer in het heelal.

'Bijzondere' combinatie

Het pad moet een bijzondere combinatie zijn van natuur, wetenschap en historie, legt Marco de Vos van ASTRON uit. "Het gevoel van ontzag van die grote schotels, het gevoel dat het voormalig kamp geeft, dat vult elkaar volgens mij goed aan." Tijdens de wandeling moet de telefoon ook uit, want door de telescopen bevinden wandelaars zich in een storingsvrije zone. "Dus je kan even niet kijken naar de laatste berichten. Je moet even luisteren naar de vogels, even fluisteren in de fluisterschotels, even een plekje waar je niet wordt afgeleid."

Door de radiostilte is een interactieve route met een app dan ook niet mogelijk. Maar toch is er alles aan gedaan om de route meer van deze tijd te maken. "Dus de borden zijn heel klassiek", legt De Vos uit. "Er staan vragen op de borden en je kunt met een klepje een spiekvenster optillen om het antwoord te bekijken. Het laat zien hoe wij willen dat sterrenkunde is: spannend, leuk, met nieuwe ontdekkingen. Dat is niet saai en stoffig."

De Vos werd op het stoffige karakter gewezen door een studente Wetenschapscommunicatie en Sterrenkunde van de RUG. "Die heeft hier een keer rondgelopen en in haar stageopdracht gezegd: doe er wat aan. Toen hebben wij gezegd: prima, kom maar met ideeën. Het staat er nu."