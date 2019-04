Trampolinespingster Carlijn Blekkink zet topsport op lager pitje

"Ik ben erachter gekomen dat ik trampolinespringen nog steeds heel leuk vind, maar de voldoening is minder dan voor mijn blessure", zegt ze tegen het Brabants Dagblad.Blekkink raakte in 2017 zwaar geblesseerd toen ze een nekwervel brak tijdens een training. Voor het ongeluk lachte het succes haar toe. Zo won ze een bronzen plak op de World Games en mocht ze debuteren op het WK voor senioren.Inmiddels is de Drentse hersteld van de blessure, maar ambities om de wereldtop te halen, heeft ze niet meer. "Het trampolinespringen maakt me niet meer zo gelukkig om de sport nog op één te zetten’’, zegt ze tegen de krant. ,,Ik heb heel andere dingen mee kunnen maken. Mijn doelen zijn nu anders. Ik heb besloten dat ik deze week terugga naar het Noorden om daar een toekomst op te bouwen.’’De trampolinespringster richt zich de komende tijd op een maatschappelijk carrière.