Militaire top krijgt 'Drents' tintje

Wijnen had van 2014 tot 2016 het commando over 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Ook de MIVD krijgt een 'Drents' tintje. Generaal-majoor Jan Swillens, die op dit moment het bevel voert over 43 Gemechaniseerde Brigade, krijgt medio juni de leiding over de militaire inlichtingendienst.De huidige baas van de MIVD, Onno Eichelsheim, wordt Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Die post wordt nu nog door Wijnen vervuld. De huidige baas van de landmacht, luitenant-generaal Leo Beulen, gaat met leeftijdsontslag.