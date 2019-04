Ereronde voor Egbert Streuer bij WK Superbikes

De 65-jarige inwoner van Grolloo is nog altijd de beste wegrace-coureur van ons land. In het Drents Museum is sinds februari een expositie over de befaamde Drent te zien. En daarom wil ook het TT Circuit extra aandacht aan hem besteden. Zoon Bennie, die zelf in 2015 ook wereldkampioen in de zijspanklasse werd, is bezig met de voorbereidingen. Zelf zal hij, samen zijn vriendin Ilse de Haas als bakkeniste, ook meerijden met de ereronde."Het is ook een mooie gelegenheid om de zijspansport weer onder de aandacht te brengen. Achter de schermen wordt door verschillende partijen hard gewerkt om de zijspannen weer terug op het programma van het WK Superbikes te krijgen", laat Streuer junior weten. "Omdat er geen tabaksreclame meer te zien mag zijn op een racecircuit, zal Egbert met een Lucky Streuer-bestickering rondgaan. Dat deed hij vroeger ook in de landen waar tabaksreclame al verboden was", besluit Bennie.Ook tijdens het TT-Festival zal er extra aandacht voor Egbert Streuer zijn. Zo zullen in de stad historische beelden te zien zijn en staat ook de jaarlijkse TT Toertocht in het teken van de inwoner van Grolloo.