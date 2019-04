OM eist vijf jaar cel en tbs voor drogeren en verkrachten op camping bij Meppel

De politie kreeg in augustus een melding binnen over een jongeman die zei dat hij was gedrogeerd en aangerand. De man logeerde bij de verdachte op de camping. Na het drinken van een biertje raakte hij onwel. Hij voelde dat hij werd betast. Hij werd 'wakker' door een flits, omdat de verdachte een foto van hem maakte. Het slachtoffer zei dat hij naar het toilet moest en vluchtte de camping af.Op de camping vonden de agenten bier en de drugs ghb. In het bloed van het slachtoffer zat een hoeveelheid ghb. Op de telefoon van de verdachte stonden WhatsApp-berichten. "Een soort liveverslag over het misbruik", zei de officier van justitie. De man appte naar een vriend zijn fantasieën over vastbinden, verkrachten en wurgen. "Alleen dat laatste is niet gebeurd. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje."Het slachtoffer kwam per toeval in contact met het eerdere slachtoffer. Die zou in 2014 tot en met 2016 door de Lelystedeling meerdere malen zijn verkracht. Dit begon toen de jongen 16 jaar oud was. Ook hij ging mee naar de camping De Havixhorst. Hij kreeg eveneens iets te drinken waardoor hij bewusteloos raakte. Telkens als hij wakker werd had hij pijn aan zijn polsen en anus.De man durfde pas aangifte te doen nadat hij het verhaal van het andere slachtoffer hoorde. De Lelystedeling stond ook terecht voor het hebben van kinderporno. Dat waren oude beelden waarvan hij niet wist dat die nog op de computer stonden, zei de man tegen de rechter. De man is eerder voor kinderpornobezit veroordeeld.Door zuurstofgebrek tijdens zijn geboorte functioneert de man op zwakbegaafd niveau. Deskundigen constateerden een ziekelijke- en persoonlijkheidsstoornis, met daarbij afwijkende seksuele lusten. De man is daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De kans op herhaling is zonder een intensieve behandeling hoog. Volgens de officier is tbs met voorwaarden te mild voor een dergelijke complexe problematiek. De maatschappij moet tegen deze man worden beschermd, zei de officier. "Dit moet niemand meer overkomen."Daarnaast eiste de officier voor beide slachtoffers in totaal 15.000 euro. De advocaat van de verdachte, Harry Koning, zei dat verkrachting niet kon worden bewezen. "Er is geen sprake van seksueel binnendringen." Hij vond dat de deskundigen moeten worden gevolgd in hun advies tbs met voorwaarden. Hij pleitte voor een celstraf die gelijk is aan het voorarrest en een directe start met de behandeling.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.