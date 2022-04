Zus Ralf Meinema: 'We rusten niet tot ook de anderen gepakt zijn'

"'s Nachts droomde ik dat Ralf uit zijn kist kwam en naar me toe kwam. Toen ik wakker werd, was hij er niet en besefte ik dat dat ook niet meer gebeurt." Dat zei moeder Ingrid Meinema tegen moordverdachte Hans O. toen ze haar slachtofferverklaring mocht voorlezen in de rechtbank.

"Jouw kinderen kunnen nog gewoon naar jou toekomen. Wij zitten in een donkere cel, al vijf jaar, terwijl de sleutel is weggegooid", vertelde de moeder van Ralf Meinema verder. "Bij jou komt nog elke dag licht door de ramen en jouw celdeur gaat ooit weer open, voor ons geldt dat niet. Ons leven is kapotgemaakt."

Behalve moeder Ingrid, kwamen ook vader Wietze en zus José Meinema aan het woord om te vertellen wat de dood van hun zoon en broer Ralf met hen heeft gedaan. Toen zus José Meinema aan het woord was en O. ook rechtstreeks aansprak, begroef de Emmenaar zijn gemiliteerde kapsel in zijn handen.

Huilende ouders

De zus van de vermoorde Klazienavener vertelde hoe ze haar ouders op de ochtend van 31 maart 2017 thuis huilend op de bank aantrof toen ze langskwam. Ze was ongerust geworden toen ze 's ochtends haar moeder belde en die niet veel meer kon uitbrengen dan de naam van haar vermoorde zoon.

Op dat moment verkeerden de ouders van het slachtoffer nog in onzekerheid. Ze waren gebeld dat hun zoon die ochtend niet op zijn werk was gekomen en hadden via een nieuwsbericht vernomen dat zijn auto half in het Stieltjeskanaal lag en hoopten nog dat Ralf hem had uitgeleend aan iemand anders.

'Anders mens geworden'

"Die middag kregen we op het politiebureau in Emmen te horen dat het voor 99,99 procent zeker was dat het onze zoon was, die in de kofferbak lag", vertelde vader Wietze Meinema. Hij vertelde hoe het gezin heeft geleden onder de onzekerheid daarna, over wie de dader was. Huilend: "Niets is meer hetzelfde, ik ben ander mens geworden. Ralf is vermoord en ons hele gezin is kapot gemaakt." In totaal eist de familie Meinema ruim 68.000 euro schadevergoeding.

Hij en zijn dochter José vertelden ook dat ze hun zoon en broer aanvankelijk niet herkenden toen ze hem moesten identificeren. "Dat beeld gaat nooit meer uit je hoofd", aldus José. Haar vertrouwen in andere mensen is flink beschadigd, vertelde ze, in de periode dat ze niet wist wie haar broer had omgebracht. "Maar jij Hans, jij bent niet alleen geweest. Wij rusten niet tot ook de anderen gepakt zijn. We wachten op die dag."

Geslagen en gestoken met mes

Hans O. bleef vanochtend in de rechtbank, net als eerder bij de politie, ontkennen dat hij Ralf Meinema heeft vermoord. Uit onderzoek is gebleken dat de 31-jarige Klazienevener is overleden als gevolg van hersenletsel. Hij is meer dan acht keer geslagen met een hard voorwerp en ook met een mes gestoken, onder meer in zijn handen en gezicht. Daarnaast is hij ook met vuisten bewerkt, is gebleken uit onderzoek aan zijn lichaam.