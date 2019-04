Ten Kate keert met Loris Baz terug in WK Superbikes

Het Ten Kate Racing Team uit Nieuwleusen keert met Loris Baz en Yamaha weer terug in de strijd om het WK Superbikes. De Fransman keert na drie seizoenen in de MotoGP weer terug op het oude nest.

In november kreeg Ten Kate onverwacht te horen dat Honda er na achttien mee stopt. Het betekende het faillissement van het raceteam.In Assen zal Baz over tien dagen nog niet te bewonderen zijn in de strijd om het WK Superbikes. Op z'n vroegst maakt de Fransman in mei z'n debuut voor Ten Kate tijdens de Grand Prix van Italië. Mocht dat niet lukken dan wordt het een maand later tijdens de Grand Prix van Spanje op Jerez