Eis: 18 jaar gevangenisstraf voor kofferbakmoord

Voor de moord op Ralf Meinema heeft het Openbaar Ministerie achttien jaar gevangenisstraf geëist tegen Hans O. uit Emmen. Volgens het OM heeft de 43-jarige O. het slachtoffer om het leven gebracht door hem te slaan, onder andere met een zwaar voorwerp.

De Emmenaar heeft zelf altijd ontkend dat hij iets met Meinema's dood te maken heeft. De 31-jarige Klazienavener werd op 31 maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn klassieke Mercedes. Die werd 's ochtends vroeg gevonden door een langsrijdende vrachtwagenchauffeur, terwijl hij op de rand van het Stieltjeskanaal hing, met de voorkant in het water.

Meinema werd zwaar toegetakeld in de kofferbak gevonden. Hij was met een hard voorwerp en met vuisten geslagen, maar ook met een mes gestoken. Uit onderzoek blijkt dat hij meer dan zeven keer is geslagen. Hersenletsel is hem fataal geworden.

Volgens het OM is duidelijk geworden dat er minimaal nog iemand betrokken moet zijn geweest bij de moord op de Klazienavener, bij het in de auto leggen van Meinema's lichaam en het in het kanaal rijden van diens auto.

'Ongeloofwaardige verklaringen'

O.'s DNA is gevonden op de linkerbroekzak van Meinema. Dat komt volgens O. omdat de twee elkaar kort voor de dood van Meinema drie keer hebben ontmoet en toen handen hebben geschud. Ook stelt hij het stuur van Meinema's auto te hebben vastgehad. Zijn DNA is volgens hem via Meinema's handen op diens broek gekomen. De kans dat dit kan zijn gebeurd, is klein, concludeerde officier van justitie Thea Pitstra uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut.

De aanklaagster gelooft O.'s overhaal over twee van de drie eerdere ontmoetingen ook niet. Een dag of zes voor Meinema werd gevonden, zou O. de Klazienavener zijn tegengekomen toen hij op zijn motor richting Weiteveen reed. Meinema zwaaide vanuit zijn Mercedes naar hem, keerde de auto en vroeg O. te stoppen, aldus de Emmenaar. Daarna raakten de twee in gesprek en zou Meinema hem drugs hebben aangeboden.

Op 30 maart zouden de twee elkaar nogmaals hebben ontmoet, op een afgelegen plek over verder te spreken over de drugs, heeft O. verklaard, maar de officier gelooft dat niet. "O. omschrijft Ralf Meinema als een vage kennis die hij alleen groette in het café of op straat. Waarom zou Ralf hem dan deze handel aanbieden, terwijl O. zegt dat hij nooit in drugs heeft gedaan? En hoe zou Ralf hebben geweten dat O. te vertrouwen was?"

'In de val gelokt'

Ook de tijden die O. noemt over de ontmoetingen, zoals die van de laatste op de avond voor Meinema's dood in het centrum van de Emmer wijk Rietlanden, kloppen niet met meerdere telefoongegevens, aldus Pitstra. Volgens O. ontmoette hij Meinema rond 22.20 uur bij het winkelcentrum en had hij de beloofde drugs toen niet bij zich.

De officier zegt dat uit telefoongegevens juist blijkt dat Meinema pas na 23.00 uur die avond vanuit Klazienaveen naar Emmen is gereden. Hij had al geslapen en voor vertrek naar Emmen de locatie van winkelcentrum Rietlanden op een oude telefoon, die hij niet meer gebruikte, opgezocht. Pitstra: "Waarom hij naar Emmen is gegaan? Niet voor verboden handel, maar omdat O. hem in de val lokte en dat werd hem fataal."

Ook de verklaring van de anoniem gebleven bedreigde getuige, die zich in 2018 meldde, weegt zwaar voor het bewijs, bleek uit het verhaal van de officier. Die heeft verklaard dat hij of zij O. zelf heeft horen vertellen dat hij Meinema met een wapen heeft doodgeslagen, daarna de sporen met zijn vrouw en familie heeft opgeruimd, het lichaam heeft weggebracht en de auto in het kanaal heeft proberen te rijden.

De officier gaat uit van moord, omdat Meinema in de val is gelokt door O., die bewust een prepaid telefoon kocht voor hij contact zocht met Meinema en alleen met die, lastiger te traceren telefoon, naar hem belde. "Helaas heeft het onderzoek geen duidelijk motief opgeleverd voor moord op Ralf Meinema. Dat is onbevredigend voor de politie, maar vooral voor de familie en vrienden van Ralf."