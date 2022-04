Provincie wil in gesprek blijven met boeren uit Geelbroek: 'Oplossing staat voorop'

Een verontwaardigd gezicht bij Sonja Kort, Statenlid voor STIP. Ze is niet blij met wat ze gisteren las bij RTV Drenthe. Daar stond dat boeren uit de Broekstreek, een gebied tussen Assen, Ekehaar en Hooghalen, moeten afzien van bezwaren als ze in gesprek willen blijven met de provincie.

De provincie wil nieuwe natuur creëren in het gebied. De natuur is opgedroogd en daarom ligt er nu een plan om het gebied natter te maken. Daarbij werkt de provincie samen met Staatsbosbeheer en een gebiedsontwikkelaar. Maar een groep boeren ziet dat niet zo zitten. Zij vrezen schade aan de grond, en daarmee schade aan het bedrijf.

"We spreken al heel lang met boeren uit het gebied", reageert provinciebestuurder Henk Jumelet. Dat was al bij zijn aanstelling uit de vorige periode, zo memoreert hij. "We hebben de bezwaren gehoord die de boeren hebben. Die gaan vooral over vernatting. Daar hebben we gesprekken over."