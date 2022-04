Details Kamp Westerbork openbaar gemaakt door Nationaal Archief

In de stukken die openbaar worden zitten uitgebreide archieven over Kamp Westerbork. De treindienstregeling, lijsten van kinderen die vlak na hun geboorte in het kamp overleden en de organisatie van het kamp. "Stukken over de kampsterkte, waarbij de bezetter per week minutieus noteerde hoeveel mensen binnenkwamen en werden gedeporteerd. De verschrikkingen van de holocaust achter nauwgezette statistieken en kleurrijke grafiekjes", meldt het Nationaal Archief.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is blij dat veel stukken openbaar gemaakt worden. "Niet alleen voor ons, maar ook voor andere onderzoekers", zegt conservator Guido Abuys. Wel is een groot deel van het archief al bekend bij het herinneringscentrum. "Een deel van het vrijgegeven archief hebben we in kopie voor intern gebruik en onderzoek. We zullen in alle rust nog moeten bekijken wat er nu vrij is gegeven en wat het voor informatie oplevert. Of we nu meer onderzoeksvragen beter kunnen beantwoorden, is afwachten."