Willeke Dost-speurder Jan Huzen weer op vrije voeten

Aan het begin van de middag werd Huzen aangehouden, nadat hij zichzelf niet wilde melden op het politiebureau. Hij wordt door de politie en het Openbaar Ministerie verdacht van opruiing. De amateurspeurder riep mensen op om samen met hem te graven in een weiland achter de woning van de pleegouders van Willeke Dost in Koekange. Volgens Huzen zijn eerdere zoekacties door de politie niet goed uitgevoerd.Politie en Justitie zochten twee keer eerder in het weiland, maar zonder succes. Ze zien een nieuwe graafactie niet zitten, zolang er geen nieuwe informatie is in de zaak. In de grondradarbeelden zien ze geen nieuwe aanleiding. Huzen vindt daarentegen dat er te weinig wordt gedaan met de informatie die hij aan de politie doorspeelt. Daarom dreigde hij eerder deze week het heft in eigen hand te nemen.Na een oproep op de speciale Facebooksite Zoekgroep Willeke Dost meldden zich volgens hem 350 mensen om met hem mee te graven.