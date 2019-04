Michael van der Mark wil niet 'klagen' over suprematie Bautista

"Ducati heeft een motor geleverd die binnen de reglementen past. De combinatie van Bautista en Ducati is gewoon perfect op het moment. Ik vind het lastig om te zeggen dat er wat aangepast moet worden. Als je naar de regels kijkt en nu de verschillen ziet dan zit de fout eerder in die regels. Dus ik wil er niet over klagen", zegt Van der Mark.In het verleden greep de organisatie van het WK Superbikes al eens in. Zo werd het toerental van verschillende coureurs al eens teruggeschroefd om de wedstrijden aantrekkelijk te houden. Vooralsnog is dat nu niet aan de orde.Na twee race-weekenden staat de 26-jarige Rotterdammer zelf op de vierde plaats in de strijd om de wereldtitel. Maar daar neemt hij de rest van het seizoen geen genoegen mee. "We zijn goed bezig. In Assen hoop ik minimaal het podium te halen. Het is een circuit wat me ligt. Tot nu toe heeft de druk van m'n 'thuis-Grand Prix' nog altijd in mijn voordeel gewerkt", verklaart Van der Mark.Vorig jaar bestond een raceweekend van het WK Superbikes uit één race op zaterdag en één race op zondag. Dit jaar komt daar op de zondagmorgen nog een sprintrace bij. Een wedstrijd over tien rondes die in een kwartiertje voorbij is en waar minder WK punten zijn te verdienen dan bij de reguliere races."Ik vind het wel leuk. Het is een hele aparte korte race waarbij je wel moet onthouden dat er minder punten te verdienen zijn. Twee uur later heb je de échte wedstrijd en daarin worden de volle punten verdeeld. Dus dat is een afweging die je moet maken. Als je toch al twijfelt, moet je geen extra risico's nemen in zo'n race. Hoewel het ook heel lastig is om je rustig te houden", besluit Van der Mark.Het WK Superbikes op het TT Circuit van Assen is van van 12 tot en met 14 april. Komend weekend rijden de mannen in Spanje.