Lubbers: 'Ik wil Lukkien koste wat het kost behouden voor FC Emmen'

"Er was serieuze belangstelling, maar ik denk dat hier veel meer te bereiken is dan daar. Natuurlijk zal het anders zijn als het een club uit de top drie of vier zou zijn, maar hij kan beter bij ons blijven als er interesse is van een club als Go Ahead Eagles of Heracles Almelo. Er is voor hem hier meer te halen en zijn rol bij FC Emmen is ook veel groter", zegt Lubbers.