Michael de Leeuw: De bus parkeren tegen Ajax is zinloos

Bij een zege van Ajax is de Amsterdamse club voor het eerst sinds meer dan 1000 dagen weer koploper in de eredivisie en bij een gelijkspel of een overwinning is er sprake van een wereldwonder.Toch gaat Emmen tegen de kwartfinalist in de Champions League zichzelf niet verloochenen. Ondanks dat de ploeg maar één punt in de laatste zes duels is Dick Lukkien niet van plan de 'bus te parkeren' tegen de Amsterdammers. "Terecht", aldus Michael de Leeuw. "Stel dat we alleen maar gaan verdedigen, dan valt de bal heus wel vroeg of laat. Daar ben ik overtuigd. Ik vind dat we ook voor onze eigen kansen moeten gaan."Bij de Drentse club hoopt men vanzelfsprekend op het scenario van PSV thuis, vlak na de winterstop. Tegen de regerend landskampioen en de huidige koploper in de eredivisie werd het 2-2. "Dat scenario heb ik zeker in mijn hoofd", laat Lukkien weten. "Net als toen moeten we een topprestatie leveren. We moeten maximaal presteren, hopen op een mindere dag van Ajax en we hebben wat geluk nodig."Psychologische oorlogsvoering niet aan Lukkien besteed. "De verwarming op 50 graden zetten in de kleedkamer of het veld niet sproeien is niet mijn ding. Toen ik bij Appingedam speelde gebeurde zoiets nog wel eens, maar ik moet zeggen dat ik er alleen maar gemotiveerder door werd."Lukkien kan morgenavond niet beschikken over Nico Neidhart (gebleseerd), Gersom Klok, Emil Bijlsma, Rob Deiman, Wouter Marinus en Zakaria El Azzouzi. Glenn Bijl is terug van een schorsing en start als rechtsback. Caner Cavlan, zondag in Zwolle nog wissel vanwege een paar dagen ziekte vorige week, begint als linksback.Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Scherpen; Bijl, Kuipers, Bakker, Cavlan; Chacon, Bannink, Jansen, Slagveer, De Leeuw en AriasFC Emmen - Ajax is morgenavond natuurlijk LIVE te volgen op Radio Drenthe. Het duel begint om 20.45 uur. De uitzending van Radio Drenthe Sport om 20.30 uur.