Families uit Dalen hebben 'slapeloze nachten' van verzakkingen

"We zijn na vijftien jaar echt ten einde raad", zei Sassen, terwijl hij zijn tranen met moeite wist te bedwingen.De problemen spelen al langer. Volgens de inspreker verzakt de hele omgeving rond zijn woning en bedrijfshal. Dat geeft problemen met de bestrating en met leidingen en afvoeren. "Volgens een makelaar is de waarde van het onroerend goed flink gedaald."Sassen kaartte de problemen al eerder aan en toen werd in samenspraak met de gemeente een aannemer aan het werk gezet om die problemen op te lossen. Maar de verzakkingen zijn daarmee volgens de bewoner niet gestopt. "De gemeente heeft destijds beloofd ons te helpen en dat moet de gemeente dan ook nakomen", stelde Sassen.Wethouder Jan Zwiers zei de zaak te betreuren, maar gaf ook aan dat de gemeente nu niets meer kan doen. "We hebben destijds onze verantwoordelijkheid genomen, in samenspraak met deskundigen en een aannemer. Dat was ook tegen finale kwijting. Voor ons als gemeente is de zaak daarmee klaar, anders zouden we in elke soortgelijke kwestie een open einde hebben."De wethouder raadde de inspreker aan om juridische bijstand te zoeken als hij het niet eens is met het standpunt van de gemeente.