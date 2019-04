Vrijgelaten amateurspeurder Jan Huzen: Ik geef niet op

"De politie wil dat ik stop met mijn activiteiten", vervolgt de amateurspeurder. "Dat weet ik niet, heb ik ze gezegd. Ik heb gezegd hoe ik erover denk."Huzen wil dat de politie opnieuw gaat graven in een weiland achter de woning van de toenmalige pleegouders van Willeke Dost in Koekange. De 15-jarige Dost verdween 27 jaar geleden spoorloos. Uit een grondradaronderzoek zou blijken dat er mogelijk in de grond is gegraven en ook lijkhonden sloegen er aan. Eerder graafonderzoek op andere plekken is het land leverde geen resultaat op."Er moet daar gewoon iets gebeuren", vindt Huzen. "Misschien ligt Willeke er ook wel niet. Maar als er niet wordt gezocht, dan blijft de onrust daarover bestaan." Daarom wil Huzen het heft in eigen hand nemen. Na een oproep op de speciale Facebook-pagina Zoekgroep Willeke Dost meldden zich 350 mensen die hem daarbij willen helpen.De amateurspeurder snapt eigenlijk niet dat hij is aangehouden door de politie. "Ik vind het eigenlijk zelfs dom. Ik help ze toch? Maandag heb ik nog contact gehad met een officier over de ontwikkelingen in deze zaak. Later kreeg ik van een andere officier te horen dat er onderzoek naar mij wordt gedaan. En gisterochtend kreeg ik ineens verschillende telefoontjes dat ik me moest melden op het bureau in Meppel. Daar had ik geen tijd voor, ik moet ook gewoon werken. Nee, de politie moet zich niet met mij bezig houden. Zij moeten naar Willeke gaan zoeken."