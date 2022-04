Omstreden muskusratklemmen: OM in cassatie tegen vrijspraak Hunze en Aa's

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij de vrijspraak in hoger beroep voor waterschap Hunze en Aa's. De zaak draait om het gebruik van onbeveiligde klemmen bij het bestrijden van de muskusrat.

Muskusratten worden gevangen en gedood, omdat ze schade aanrichten aan dijken en oevers. Maar bij het type klem, dat het waterschap gebruikt, bestaat de kans dat er per ongeluk ook bevers worden gevangen, aldus het OM. En dat is niet de bedoeling, want de bever is een beschermde diersoort.

Andere klemmen

Hunze en Aa's gebruikt deze klemmen sinds 2007 en dat is nog nooit fout gegaan, aldus het waterschap. Zowel de rechtbank als het Hof in Leeuwarden stelden Hunze en Aa's in het gelijk. Het waterschap heeft als taak muskus- en beverratten te bestrijden en mag daarom de klemmen gebruiken, concludeerde het hof.

Maar het Functioneel Parket (FP), de afdeling van het OM die over dit soort zaken gaat, denkt daar dus anders over. Het wijst onder meer op de mogelijkheid een ander type klem te gebruiken, waarbij de kans op de onbedoelde bijvangst van bevers veel kleiner is. Daarbij tekent het FP aan dat de meeste andere waterschappen deze beveiligde klemmen wèl gebruiken.

Met verbazing

Bij Hunze en Aa's is het besluit om naar de Hoge Raad te stappen, met enige verbazing ontvangen, zegt woordvoerder Arjan Heugens tegen RTV Noord . "Wij voelen ons gesterkt door het feit dat wij tot twee keer toe zijn vrijgesproken. Maar het staat het OM uiteraard vrij in cassatie te gaan."