Zorg ziet kosten fors stijgen: 'Maar corona nog steeds belangrijkste item'

Als de zorgsector de fors stijgende energiekosten dit jaar niet doorberekent, dreigen zorgaanbieders volgend jaar verlies te lijden. Daardoor komt de kwaliteit van de zorg onder druk te staan, waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Ook de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) ziet de financiële uitdagingen opdoemen.

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn dit jaar en komend jaar gemiddeld circa vijf keer zo hoog als in 2019, toen er nog geen coronacrisis was. Sinds de oorlog in Oekraïne eind februari zijn de energieprijzen verder gestegen. De verwachting is dat de totale zorgsector dit jaar 472 miljoen euro extra aan energiekosten moet aftikken ten opzichte van 2019. De totale kosten komen daarmee uit op 1,1 miljard. En volgend jaar stijgen de kosten met 740 miljoen verder door naar 1,4 miljard.

"Op meerdere fronten lopen de kosten op. Dan gaat het om energie, maar ook onze kosten voor voeding lopen op", zegt NNCZ-bestuurder Roelie Mossel. "En er is een nieuwe cao afgesloten waar geen volledige dekking is voor de salariskosten. Zo komt er een stapeling, zonder dat daar een verhoging van inkomsten tegenover staat. Ik kan goed begrijpen dat organisaties die er wat minder rooskleurig voorstaan, naar de rode cijfers gaan."

Opnieuw keuzes maken

Het water stijgt de NNCZ vooralsnog niet naar de lippen. "Wij staan er financieel heel goed voor. Als wij in de rode cijfers gaan, gaat iedereen in de rode cijfers. Wij zijn niet als eerste aan de beurt", aldus Mossel. Wel zijn er binnen de organisatie discussies gaande op welke punten bezuinigingen mogelijk zijn. "Een beetje zoals je thuis met je huishoudbudget doet. Zo moet je steeds opnieuw keuzes maken."

En die keuzes vallen voor de coöperatie nog niet mee. "Wij vinden voeding een heel belangrijk item voor onze cliënten, dus daar gaan we niet op bezuinigen. Waar je thuis mogelijk de kachel wat naar beneden doet, kun je dat in een verpleeghuis niet doen. En minder vaak douchen of de was doen, kan ook niet", somt Mossel op. "Je hebt in tegenstelling tot thuis wat minder knoppen waar je aan kunt draaien."

Brede maatschappelijke discussie

Een kant-en-klare oplossing voor de zorg is er volgens Mossel niet. "Als de overheid het heeft over het compenseren van mensen die hun kosten niet kunnen betalen, zou je natuurlijk ook naar deze sectoren moeten kijken. Maar er speelt ook de brede maatschappelijke discussie hoe je de ouderenzorg betaalbaar gaat houden. Want de vraag neemt alleen maar toe, terwijl we daar niet voldoende arbeidskapitaal voor hebben."