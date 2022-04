Familiepad Dwingelderveld weer afgesloten voor kraanvogels

Het 'familiepad' op het Dwingelderveld is dit jaar opnieuw afgesloten vanwege broedende kraanvogels. Sinds dinsdag is het pad vanaf parkeerplaats Achter't Zaand gesloten voor het publiek. Vorig jaar was het pad ook al enige tijd dicht door een broedend paartje kraanvogels.

"We hielden het paartje al een week in het snotje", zegt boswachter Tineke Bouwmeester. "En dinsdagochtend was het zover. Ze zitten bijna op dezelfde plek als vorig jaar," Met de afsluiting van het pad moeten de kraanvogels rust krijgen om te kunnen broeden.

Kraanvogels zijn volgens Natuurmonumenten erg storingsgevoelig. "Als we het pad open laten en er mensen langslopen, of mensen met een hond aan de lijn, weten we zeker dat het broedsel mislukt", aldus Bouwmeester.