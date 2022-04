Elektrische superbike van studenten bijt spits af op testcircuit E-Compas

Het testcircuit voor elektrische auto's aan de Pottendijk werd twee jaar geleden opgeleverd maar in al die tijd is er nog geen centimeter op gereden. Daar komt deze vrijdag verandering in. Een studententeam van de Universiteit van Twente heeft namelijk de primeur. Zij gaan er hun volledig op elektriciteit aangedreven en zelfgemaakte racemotor testen.

Inzet: het verslaan van motoren die lopen op fossiele brandstoffen tijdens een MotoGP wereldkampioenschap. Zeg maar de Formule 1 onder de motorwedstrijden.

Maar hoe komt het studententeam in Drenthe terecht? Volgens Wouter Maathuis, een van de betrokken studenten, sluit het testcircuit perfect aan bij hun zogenoemde super e-bikeproject. Want het circuit biedt met zijn 11.000 zonnepanelen, een carport en een snellaadpunt de ideale faciliteiten.

"Bovendien ligt Emmer-Compascuum voor ons relatief dichtbij. Meer dan het TT Circuit in Assen of Zandvoort." Na contact met eigenaar en ontwikkelaar Powerfield kwam het al snel tot overeenstemming.

In alle rust

Het testen is vooral bedoeld om de coureur zich de motor eigen te laten maken, aldus Maathuis. "Verder kijken we naar het gedrag van de motor. Denk aan duurtesten, bochtenwerk en accelereren." Tot slot willen we het team zich als pitcrew voorbereiden op de races.