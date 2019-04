Politie krijgt acht tips over dreigbrief windmolens

In de Veenkoloniën is vandaag begonnen met heiwerkzaamheden (foto: Edwin van Stenis / RTV Drenthe)

De politie heeft acht tips gekregen over de dreigbrief die directeur Ben Timmermans van wegenbouwbedrijf Avitec ontving. Het bedrijf van Timmermans was betrokken bij de bouw van het windpark in de Veenkoloniën, maar stopte daar vanwege de bedreigingen mee.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde vanavond aandacht aan de dreigementen. Het is niet duidelijk wat voor tips het zijn.Timmermans kreeg niet alleen een dreigbrief. Ook werd er in februari asbest gedumpt bij het station in Delfzijl, waar zijn bedrijf toen aan het werk was. In Opsporing Verzocht werden bewakingsbeelden getoond. Op die beelden, die overigens van slechte kwaliteit zijn, was een fietser te zien.De politie kijkt daarnaast ook naar andere strafbare feiten rond de komst van het windmolenpark. Zo werden er eerder pamfletten opgehangen, met daarop gedeputeerde Tjisse Stelpstra en de Groningse burgemeester Rein Munniskma. De politici werden afgebeeld als nazi-kampbeulen.