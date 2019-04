Daler verdachte van oplichting met Porsches komt vrij

De man bood Porsches en ook elektronica te koop aan, incasseerde het geld en leverde niks. Hij maakte meerdere slachtoffers, die in totaal voor tonnen het schip in gingen.De man zit een half jaar in voorarrest en heeft het volgens zijn advocaat Niek Heidanus erg zwaar in de gevangenis. De jonge Dalenaar, die geen strafblad heeft, is volgens Heidanus een vreemde eend in de bijt is tussen de zware criminelen. Twee weken geleden vroeg hij om vrijlating voor zijn cliënt.De rechtbank bepaalde toen dat de reclassering eerst met een lijst met voorwaarden moest komen, waaronder de man wellicht naar huis zou mogen. Het Openbaar Ministerie verzette zich hevig tegen vrijlating. De man heeft vorig jaar zomer ook korte tijd vastgezeten en ging na zijn vrijlating verder met zijn oplichtingspraktijken. Daarmee heeft hij het bij het OM verprutst.Maar de rechtbank vindt wel dat hij naar huis kan. Morgenochtend komt hij vrij. Hij krijgt de komende tijd toezicht van de reclassering, mag niets doen in de autohandel en moet zijn paspoort inleveren, zodat hij niet naar het buitenland kan vluchten. De man vertelde vandaag in de rechtszaal meteen dat hij bij zijn broer aan het werk kan als koerier. Hij wil de gedupeerden zo snel mogelijk terugbetalen.Zijn schoonvader heeft een fonds opgericht waaruit de gedupeerden kunnen worden gecompenseerd, alleen zit daar momenteel nog geen 10.000 euro in. Op 4 juni is de rechtszaak tegen de Dalenaar. Dan wordt duidelijk hoeveel gedupeerden er in totaal zijn.