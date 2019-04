Cees Bijl ad-interim voorzitter nieuwe Raad van Commissarissen FC Emmen

De RvC zal bestaan uit drie commissarissen. Twee van de drie posities in de RvC zijn gevuld. Bijl krijgt in ieder geval assistentie van Jan Zwiers. Ook hij heeft een sterke regionale binding en ook een link met FC Emmen. Zwiers is oud-doelman van FC Emmen en heeft jarenlange ervaring in accountancy. Tegenwoordig is hij wethouder van gemeente Coevorden. Ook hij zal de functie van commissaris als nevenfunctie onbezoldigd gaan uitoefenen.De derde man (of vrouw) is nog niet bekend.Bijl wil zich graag inzetten voor de Drentse club. “Sinds 2001 ben ik betrokken bij het wel en wee van FC Emmen. Door de promotie ervaar ik hoe sterk het leeft in onze regio en hoe de combinatie tussen voetbal en Drenthe voor veel sympathie zorgt in het land. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit verder uit te bouwen,” aldus Bijl.Als burgemeester wilde Bijl graag al iets bijdragen als vrijwilliger maar dat kon niet. Als burgemeester was hij betrokken bij het verstrekken en handhaven van vergunningen voor de FC. "Ik heb toen al eens beloofd, als ik geen burgemeester meer ben ga ik wat voor de club doen."Bijl doet de klus in ieder geval tot 1 juli. Dat heeft alles te maken met de uitkomst van de verkiezing van Provinciale Staten. Bijl: "Stel dat ik geen gedeputeerde ga worden. Of stel dat ik dat wel weer ga worden maar er verder geen relatie is tussen FC Emmen en de provincie." Maar op de 'stel dat' vraag of het handig is om en gedeputeerde te zijn en voorzitter van de RvC en er komt bijvoorbeeld een vraag voor subsidie vanaf de Meerdijk wil Bijl niet ingaan.Ook Jan Zwiers heeft zin in de klus. “Naast de passie voor voetbal heb ik zeker een zwak voor FC Emmen. Ik wil graag iets voor onze Drentse voetbaltrots betekenen, met mijn ervaringen als accountant en in het overige bedrijfsleven en met mijn korte voetbalhistorie bij de club.”Mede door de installatie van een Raad van Commissarissen en het reguliere aftredingsschema binnen het bestuur, zal Hinke Bakker deze maand aftreden als bestuurslid.Het bestuur van Stichting FC Emmen bestaat na deze wijziging nog uit Ronald Lubbers als voorzitter en Herman Harms als lid. De RvC zal toezicht houden op de directie en het bestuur blijft bewaarder van de aandelen FC Emmen B.V.